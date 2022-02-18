ABD’nin radikal politikacısı İran ile anlaşmayı reddeiyor

Radikal tutumu ile tanına Halley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran ile daha önce nükleer anlaşmanın hata olduğunu ve Biden’in imzalayacağı her türlü yeni anlaşmanın da facia olacağını söyledi.

ABD kongresinin yaklaşık 200 üyesinin Biden’e gönderdiği mektuba işaret eden Haley, bu mektupla onur duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 200 Cumhuriyetçi Kongre üyesi Demokrat Biden’e bir mektup göndererek, İran ile mühtemel bir nüklaar anlaşmanın Kongre teyidinden geçmeden yapılmasının 2015 nükleer anlaşmanın akibetine benzeyeceğini söyledi.

Biden'a gönderilen Cumhuriyetçi mektupta, Kongre'nin resmi onayı olmadan İran ile bir anlaşma imzalarsanız, bunun geçici ve bağlayıcı olmayacağı ve KOEP ile aynı kaderi paylaşacağı belirtiliyor.

New Times gazetesi, anlaşma ile ilgili Biden yönetiminin kongrenin onayını almaya ihtiyacı olmadığını, Biden’in kongrenin alacağı kararı veto hakkı olduğunu yazmıştı.

Viyana görüşmelerine yakın bir ABD'li yetkili de müzakerelerde "gerçek ilerleme" kaydedildiğini, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Beyaz Saray sözcü yardımcısı Karin Jean-Pierre Perşembe akşamı gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm tarafların endişelerini gideren bir anlaşma mevcut." ifadesini kullandı.

Viyana’da İran ve 4+1 ülkeleri ile direkt ve ABD ile endirekt cereyan eden nükleer müzakerelerin 8. turu yaklaşık iki aydır devam ediyor.

Son günlerde tüm taraflar müzakerelerin son aşamaya geldiğini ve jakan bir kaç konu ile ilgili siyasi kararlar verilmesi durumunda anlaşmaya varmanın mümkün olacağını belirtmektedirler.

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2012