İran ve Katar dünya gaz piyasasında işbirliği yapacak

IRNA’ya açıklamada bulunan bu kaynak, iki bakanın görüşmesinin eksen noktalarının uluslararası piyasalar ve gaz ticareti ile Gaz SWAP’ı olacağını belirtti.

Bu kaynak görüşmede ayrıca petrol ve enerji alanında ortak bilim temelli şirketlerinin kurulması, Güney Pars havzasında ortak inceleme grubu oluşturulması ve insan kaynaklarının eğitimi ile İran’dan Katar’a teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatının gündeme geleceğini söyledi.

Gaz İhraç Eden ülkeler dünya’da gaz üretiminin yüzde 44’ünü elinde tutarken, rezervlerin yüzde 67’si, LNG ticaretinin yüzde 66’ısını ve boru ile nakil hatlarının yüzde 64’ünü elinde bulundurmaktadır.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Gine, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad, Tobago ve Venezuela Bitliğin ana üyeleri, Hollanda, Norveç, Irak, Umma, Peru, Azerbaycan ve BAE gözlmci üye olarak bulunmaktadırlar.

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