Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Reyisi’yi Gaz İhracatçı Ülkelerin Liderler zirvesine davet etti

Cumhurbaşkanı Reyisi görüşmede komşu ülkeler arasında ilişkilerin deriinleşmesinin güvenliğin sağlanmasında önemli katkıları olacağını belirterek, enerji üreticisi ülkeler arasında koorsinasyon ve işbirliğinin artması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reyisi yeni dönemde İran’ın dış politika önceliğinin bölge ve komşu ülkeler ile ilişkilerini ve işbirliğini arttırmak olduğunu belirterek, ‘’ Tahran açısından bölgesel işbirliği, bölge milletlerinin barış, güvenlik ve ilerlemesine katkı sağlayacaktır.’’ dedi.

Tahran-Duha arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için bir çok kapasite olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, İran’ın ikili ve bölgesel işbirliği kapasitelerini arttırmaya hazır olduğunu söyledi.

Yabancıların batı Asya’da varlıklarının istikrarsızlık ve kaygıları arttırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, yabancıların bölge devlet ve milletlerinin kimlik ve kişiliklerine saygı duymadıklarını ve dünyanın sahibi olduklarını düşündüğünü söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı da ülkesinin İran ile siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkilerini geliştirmeye azimli olduğunu belirterek, Katar Emiri’nin şahsen iki ülke ilişkilerinin gelişmesini izlediğini ifade etti.

Yabancı güçlerin bölgedeki varlıklarının negative etkileri ile ilgili İran’la aynı düşündüklerini ifade eden Ayetullah Reyisi, bölge ülkelerinin bölgesel işbirliğine dayanarak barış ve ilerleme yolunu seçmeleri gerektiğini söyledi.

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2012