26 Oca 2022 12:04
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News Code: 84627073
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İran ve katar dışişleri bakanları, ilişkilerin geliştirilmesi yolları incelendi

İran ve katar dışişleri bakanları, ilişkilerin geliştirilmesi yolları incelendi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İki dışişleri bakanı görüşmede bölgesel konuları incelemenin ve diplomasinin güçlendirilmesinin yanında önemli bazı konuları incelediler.
İki bakan, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarının temini ve korunması yönünde fikir beyanında bulundular.

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