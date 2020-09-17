Son 7 yılda Güney Pars havzasının 13 fazı tamamlandı

Bu alandaki fazların tamamlanması İran Petrol Bakanı Bijen Zengene 7 sene önce işe başladığında önemli önceliklerinden biriydi. O dönem İran’ın bu sahadaki günlük üretim miktarı 285 milyon metre küp idi fakat Katarı’ın günlük üretim miktarı 570 milyon metre küptü.

Şu an İran’ın bu sahadaki üretim miktarı günlük 700 milyon metre küptür ve bu Katar’ın üretiminden daha azdır.

Güney Pars’taki 17 faz tamamlanmış ve sadece bir tamamlanmamış rafineri vardır ve bunun da üretim üzerinde fazla etkisi yoktur.

İran’ın Güney Pars havzasından üretin artışı ile İran boru hatlarındaki gazın yüzde 72’si bu sahadan temin edilmektedir. Bu sahadaki üretim artışı ile İran’ın doğal gaz üretimi günlük 1000 milyon metre küpü geçmiş bulunmaktadır.

Güney Pars bölgesi dünyanın en büyük gaz sahasını barındırmaktadır. Bu bölge İran enerji başkenti olarak adlandırmakta ve İran’ın petrokimya ve sıvı gaz ihracatı merkezi sayılmaktadır.

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2012