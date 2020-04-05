5 Nis 2020 20:14
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News Code: 83739834
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Güney Pars gaz sahasının günlük üretim kapasitesi 700 milyon metreküpü aştı

Güney Pars gaz sahasının günlük üretim kapasitesi 700 milyon metreküpü aştı

Tahran, İRNA- Güney Pars Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Meşkinfam, bu yılın başında Fars Körfezi sularında Güney Pars Gaz Sahas'nın 11. fazında krikonun kurulumunun gerçekleitiğini belirterek, geçen yıl Güney Pars sahasında gaz üretiminin günlük ortalama 700 milyon metreküpü aştığını söyledi.

Geçen yıl Güney Pars'ın 13, 14, 22 ve 24. fazlarında altı platformun kurulduğunu kaydeden Meşkinfam, bu platformlardan dördünün faaliyet başladığını bildirdi.

Kalan iki platformun monte edilmesi ile ilgili olarak, platformların maksimum monte süresinin iki hafta olduğunu dile getiren Meşkinfam, Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nin bu alanda bir rekoru olduğunu ve koronavirüsün yayılması nedeniyle kalan iki platformun (A, C 13) faaliyet başlamasının gecikme ile yapılacağını sözleine ekledi.

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