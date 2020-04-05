Güney Pars gaz sahasının günlük üretim kapasitesi 700 milyon metreküpü aştı

Geçen yıl Güney Pars'ın 13, 14, 22 ve 24. fazlarında altı platformun kurulduğunu kaydeden Meşkinfam, bu platformlardan dördünün faaliyet başladığını bildirdi.

Kalan iki platformun monte edilmesi ile ilgili olarak, platformların maksimum monte süresinin iki hafta olduğunu dile getiren Meşkinfam, Pars Petrol ve Gaz Şirketi'nin bu alanda bir rekoru olduğunu ve koronavirüsün yayılması nedeniyle kalan iki platformun (A, C 13) faaliyet başlamasının gecikme ile yapılacağını sözleine ekledi.

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