Son 7 yılda İran gaz ihracatı yüzde 88 arttı

Torbeti, Kermanşah ilinde bir açılışı töreninde yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda ülkenin mazot, sıvı gaz ve zift ihracatının yıllık 10 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bunun devam ettiğini belirtti.

Torbeti, İrannn’ın Türkiye, Irak, Ermenistan ve Azerbaycan’a gaz ihracatının devam ettiğini belirterek, gaz ihracatının 7 sene önceye nazaran yüzde 88 arttığını söyledi.

Türkiye’ye anlaşmada gaz ihracat rakamının 30 milyon metre küp olduğunu ifade eden Torbeti bu rakamın Irak için 55 milyon metre küp olduğunu ve yaz aylarında da ortalama günlük 75 milyon metre küp gaz ihracatı gerçekleştiğini söyledi.

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2012