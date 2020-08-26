5 aylık dönemde Güney Pars’tan petrol dışı ihracat rakamı 1.8 milyar dolar olmuştur

Tahran, IRNA- Güney Pars Özel Ekonomik Bölgesi Gümrük Müdürü Emir Abbas Hamidi, Amerika’nın ambargoları ve tüm kısıtlamalara rağmen bu bölgeden yılın 5 ayında 7.5 milyon ton petrol dışı ürün ihracatı gerçekleştiğini ve bunun karşılığında bir milyar 813 milyon dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Hamidi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu ihracat rakamının metanol, propan, botan, hafif ve ağır poli etilen, sıvı gaz, amonyak, kükürt ve benzeri ürünlerden olduğunu belirtti. Hamidi, ihracatın ağırlıklı olarak Pakistan, Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Endonezya, Türkiye, İtalya, Almanya, Katar, Mısır, Kuveyt’e yapıldığını söyledi. Dünyan en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran’ın Fars Körfezi’nde Asaluye kenti çevresindedir. Bu sahadan ülkenin en büyük doğalgaz kondensatı ihracatı yapılmaktadır. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012