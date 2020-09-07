İran son 7 yılda gaz arzından 10 milyar dolar gelir elde etti

Müntezir Türbeti, 2013 yılında santrallerin ihtiyaçlarının yaklaşık% 30'unun sıvı yakıtla sağlandığını, 62 milyar metreküp elektrik santrali yakıt tüketiminin 27 milyar metreküpü sıvı yakıt, 36 milyar metreküpü gaz olduğunu belirterek’ Santrallere gaz temini yapılmasaydı bugün santrallerde 150 milyar litre yakıt tüketilecekti. Ancak yapılan gaz arzı ile 75 milyar dolar tasarruf sağlandı’diye belirtti.

Müntezet Türbeti, 'Asaluye üretiminde artış olmasaydı, Santral sektöründe fazla tüketimin yerini gaza bırakmazdı’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489