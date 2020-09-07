7 Eyl 2020 13:35
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News Code: 84030009
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İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü

İran son 7 yılda gaz arzından 10 milyar dolar gelir elde etti

İran son 7 yılda gaz arzından 10 milyar dolar gelir elde etti

Tahran, İRNA- İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hasan Müntezir Türbeti, santrallere gaz tedariğinin akaryakıt tüketiminde 75 milyar dolar tasarruf ettiğini belirterek, 'Son yedi yılda doğalgaz arzından ülke için 10 milyar dolar gelir elde edildi’dedi.

Müntezir Türbeti, 2013 yılında santrallerin ihtiyaçlarının yaklaşık% 30'unun sıvı yakıtla sağlandığını, 62 milyar metreküp elektrik santrali yakıt tüketiminin 27 milyar metreküpü sıvı yakıt, 36 milyar metreküpü gaz olduğunu belirterek’ Santrallere gaz temini yapılmasaydı bugün santrallerde 150 milyar litre yakıt tüketilecekti. Ancak yapılan gaz arzı ile 75 milyar dolar tasarruf sağlandı’diye belirtti.

Müntezet Türbeti, 'Asaluye üretiminde artış olmasaydı, Santral sektöründe fazla tüketimin yerini gaza bırakmazdı’ diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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