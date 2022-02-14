Ayetullah Reyisi, Gaz üretici ülke liderler zirvesine katılacaktır

Cumhurbaşkanı Reyisi, bu hafta sonu Katar’da düzenlenecek toplantıoya İran’ı temsilen katılacaktır.

Katar Emiri’nin Cumhurbaşkanı Reyisi’yi liderler zirvesine davet etmişti.

İran, Rusya’dan sonra dünyanın en büyük gaz rezervlerine sahiptir. Katar, Rusya ve İran sonrası dünyada üçüncü büyük gaz rezervine sahiptir.

İran-Katar ilişkileri son yıllarda gelişmekte ve CumhurbaşkanI Reyisi’nin ziyareti ilişkilerin gelişmesine katkı sunacaktrır.

Gaz İhraç Eden ülkeler dünya’da gaz üretiminin yüzde 44’ünü elinde tutarken, rezervlerin yüzde 67’si, LNG ticaretinin yüzde 66’ısını ve boru ile nakil hatlarının yüzde 64’ünü elinde bulundurmaktadır.

Cezayir, Bolivya, Mısır, Gine, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad, Tobago ve Venezuela Bitliğin ana üyeleri, Hollanda, Norveç, Irak, Umma, Peru, Azerbaycan ve BAE gözlmci üye olarak bulunmaktadırlar.

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