İrşadi: İran halkı aleyhine ambargolar insanlık aleyhine cinayettir

İrşadi, BM Sosyal Gelişme Komisyonunun yıllık toplantıda yaptığı açıklamada, ambargo altında olan ülkelerde halkın özellikle tıbbi malzemelere ulaşmasını zorlaştırdığını ve bunun sonucu vatandaşların sağlığının tehlikeye atıldığını söyledi.

Ambargolar sonucu bir çok çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden İrşadi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması için ambargoların tam olarak kaldırılmasını istedi.

İrşadi, İran’ınuyguladığı 5.Kalkınma Planını anlatarak, ambargolara ve tüm sınırlamalara rağmen şu ana kadar İran’ın büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Mevcut zor şartlarda İran hükümetinin az gelirli kesimler için sosyal ve ekonomik paketler dağıttığını ifade eden İrşadi, ayrıca küçük ölçekli meslekler için de mali yardımlar sunduğunu belirtti.

İrşadi, İran’ın yaklaşık 4 milyon Afganlı mülteci için de özellikle sağlık planlamaları yaptığını söyledi.

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2012