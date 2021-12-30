Cumhurbaşkanı Reyisi: ABD tehditleri, bağımsız milletleri etkilemez

Nikaraguay Cumhurbaşkanı Daniel Ortega ile bir telefon görüşmesi yapan Reyisi, kendisinin yeniden cumhurbaşkanlığına seçimini kutlayarak, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin önemine değinerek, ‘’ İran ve Nikaraguay, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda geniş kapasitelere sahiptirler ve iki ülke yetkilileri bu kapasiteleri iki milletin ilerlemesi ve refahı için faal edebilirler.’’ dedi.

Sulta düzeninin iradesini İran ve Nikaraguay’a tahmil edemeyeceğini ifade eden Atyetullah Reyisi, iki ülkenin de halkın oyları ve iradesi ile idare edildiğini ve her zaman sultacıların fazla istekleri karşısında direndiklerini söyledi.

İran milletinin tüm engeller ve sorunlara karşı ilerlemesini durdurmadığını ve durdurmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Reyisi, ABD’nin her gün zayıfladığını ve Nikaraguay’ın da ABD ambargo ve tehditleri karşısında zafer kazanacağını söyledi.

Ortega da iki ülkenin ilişkilerinin güçlenmesini isteyerek, iki ülkenin yan yana ve Emperyalizm ile mücadele eden ülkelerin yanında ilerleme yolunda başarılı olacaklarını söyledi.

Ortega, ülkesinin tüm uluslararası alanlarda İran milletinin egemenlik haklarını savunmak için İran’ın yanında olduğunu ve Viyana müzakerelerinde de İran’ın temel haklarını savunduğunu söyledi.

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2012