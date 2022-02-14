10 Irak federasyonu başkanları İran Ulusal Spor Müzesi'ni ziyaret etti

Irak Güreş Federasyonu Başkanı Şalan Abdul Kazem, Judo Federasyonu Başkanı Samir Sadık Khedir, Yelken Federasyonu (Kano) Başkanı Mecid Saleh Abdul Karim, Yelken Federasyonu Başkanı Tahsin Ali Ahmed, Eskrim Federasyonu Başkanı Ziad Hasan Jasem, ​​Basketbol Federasyonu üyesi Mohammad Ali Abdolhadi, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Hardeh Rauf Baram, Halter Federasyonu Başkanı Mohammad Kazem Mazal, Taekwondo Federasyonu Başkanı Talib Faysal Abdolhossein, İran Spor Müzesi'ni ziyaret etti.

Üst düzey Iraklı spor yetkililerinden oluşan ilk heyet, üst düzey İranlı spor yetkilileriyle görüşmek üzere 15 Şubat Cumartesi gecesi Tahran'a geldi.

Beş günlük geziye 10 Irak federasyonunun başkanları Raad Hamoudi Salman ve Irak Olimpiyat Komitesi başkanı ve genel sekreteri, sayman Ahmed Sabri Radam, Haytham Abdul Hamid Abdul Hafez eşlik ediyor.

Dün, Irak Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi ve ardından ortak basın toplantısına katıldı.

10 Irak spor federasyonunun başkanları daha sonra ortak eğitim kursları, ortak eğitim kampları, dostluk maçları ve özel altyapı ve ekipman sağlanmasında işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalanmasını içeren bir anlaşma imzaladı.

Irak heyeti bugün Spor Bakanı ile de görüşecek, ardından gazeteciler ve federasyon başkanlarıyla ortak bir toplantıya katılacak.

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