Şubat ayı sonundan itibaren Irak ve Suriye'ye Nevruz gezileri kaydedilecek

Suriye'ye İranlı hacıların gönderilmesinin yklaşık bir aydır başladığını ifade eden Reşidiyan, 'Bu manevi yolculuğa şu ana kadar 500 yurttaşımız çıktılar' dedi.

Karayolları ve Şehircilik Bakanı ve İran-Suriye Karma Komisyonu Başkanı'nın Suriye'ye yaptığı son ziyarette verdiği desteğe atıfta bulunan Reşidiyan, 'Bu yardımlar ve Suriyeli taraflarla ulaşım, barınma konularında yeni sözleşmeler imzalanması nedeniyle bu gezilerin reformu ve fiyatlarının düşürülmesi konusu ele alındı. Yeni sözleşmelerde 3 gecelik konaklama 7 milyon 900 bin Tümen'e, 4 gecelik konaklama ise 8 milyon 300 bin Tümen'e çıktı' diye belirtti.

Bu fiyat düzeltmesinin bir sonraki seferlerde uygulanacağını ve hacıların kaliteyi koruyacağını ifade eden Residiyan, Suriye'ye yapılacak seyahatlerin ön kayıtlarına da işaret ederek, 'Şu ana kadar 5 binden fazla kişi 16 Mart'a kadar gönderilmek üzere bu aşamada kayıt yaptırdı ve bu kişiler kesin olarak ikamet ettikleri en yakın hac dairesine tanıtılacak. Bir sonraki aşama Nevruz seferleri için ön kayıttır. 20 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye ve Irak hac ziyaretleri, ön kayıt koşulları ve Nevruz seferleri hakkında gerekli bilgileri veriyor' değerlendirmesinde bulundu.

Irak ve Suriye'ye yapılacak Nevruz gezileri için hacıların kabulüne ilişkin de açıklama yapan Reşidiyan, 'Bu dönemde hedefimiz, fiyatları düşünceli önlemlerle yönetmek ve fiyatı artırmamaktır. Irak ve Suriye hükümetleri ve ilgili paydaşlarla hacı göndermek için yapılan anlaşmalara göre, ülke, hacıların güvenliğini ve onurunu sağlamaktan ve sağlık meselelerinden Sağlık Bakanlığı ve Irak ile koordineli olarak sorumludur. Kızılay ekiplerinin hacıların gideceği ülkelere gönderilmesi ile ilgili protokoller hazırladık' diye ekledi.

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