İçişleri Bakanı Vahidi, Pakistan Ordusu Komutanı ile görüştü

Vahidi ve başındaki heyet, Ravalpindi'deki Pakistan Ordusu Karargahında General Bacva ile bir araya geldi.

Toplantıya İran Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyni, İran sınır polisi komutanı General Ahmed Ali Guderzi ve Pakistan'daki askeri ataşemiz Albay Mustafa Kamberpur da katıldı.

Pakistan ordu komutanı ile birlikte bazı Pakistan askeri ve güvenlik yetkilileri, İran İslam Cumhuriyeti heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, İran-Pakistan ilişkilerine ilişkin son gelişmeler, bölgedeki güvenlik gelişmeleri, sınır işbirliği ve Afganistan'daki durumu ele aldı.

Bu, Ahmed Vahidi'nin atanmasından bu yana İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak Pakistan'a yaptığı ilk ziyareti.

Vahidi'nin Pakistanlı mevkidaşı ve ardından Pakistan Başbakanı ile görüşmesi planlanıyor.

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