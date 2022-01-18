İran’ın ECO ülkelerine ihracatı yüzde 52 arttı

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi bu sene başından 9 aylık dönemde (21 Mart-21 Aralık) İran ve ECO ülkeleri arasında toplam 23 milyon 240 bin 38 ton ürün mübadelesi yapıldığını bunun parasal değerinin 11 milyar dolar 754 milyon 147 bin 716 dolar olduğunu ve bu rakamların ağırlık olarak yüzde 30 ve değer olarak yüzde 42 arttığını söyledi.

Türkiye’nin 4 milyar 131 milyon dolar ile ECO ülkeleri arasında İran’ın birinci ihracat yaptığı ülke olduğunu ifade eden Latifi, Afganistan bir milyar 412 milyon dolar ile ikinci, Pakistan’ın 911 milyon dolar ile üçüncü, Azerbaycan’ın 388 milyon dolar ile dördüncü, Özbekistan’ın 310 milyon, Türkmenistan’ın 240 milyon dolar, Kazakistan’ın 133 milyon dolar, Kırgızistan’ın 62 ve Tacikistan’ın da 54 milyon dolar ile daha sonraki soralarda yer aldıklarını belirtti.

Latifi, Türkiye’den 3 milyar 697 milyon, Pakistan’ın 194 milyon dolar ve Kazakistan’ın 32 milyon dolar ile ithalat sıralamasında ilk üç sırada yer aldıklarını, daha sonra Azerbaycan’ın 32, Türkmenistan 25, Tacikistan 15, Afganistan 13, Kırgızistan’ın iki milyon dolar diğer sıralarda yer aıdıklarını söyledi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye, İran, Pakistan tarafından kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla diğer Türk Devletleri'nin de dahil olduğu ekonomik örgüttür. EİT'nin on üyesi ve bir gözlemci üyesi bulunmaktadır. EİT'in üyeleri kültürel ve ekonomik alanda iş birliğini hedeflemektedir.

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2012