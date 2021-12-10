10 Ara 2021 12:19
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News Code: 84571949
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ECO ülkeleri sigorta önderleri Tahran’da buluşuyor

ECO ülkeleri sigorta önderleri Tahran’da buluşuyor

Tahran, IRNA- İran Merkez Sigorta yetkililerinden Mahmut Esed Samani, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) sigorta liderlerinin ilk toplantısının haftaya Tahran’da düzenleneceğini bildirdi.

Samani, iki gün sürecek toplantının düzenlenmesinin daha önce liderler ve bakanlar düzeyinde kararlaştırıldığını söyledi.

Samani toplantıda kriz ve risk sigortası konusunun inceleneceğini belirterek, bu krizlerin ve risklerin gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini ciddi şekilde zedelediğini bu hususta toplantıda incelenmelerde bulunacağını söyledi.

Samani ECO üyesi ülkelerinde her sene doğal afetlerden dolayı hasar tespiti yapıldığını belirterek, bunun bir sigorta  tarafından karşılanmasının zor olacağını ve bundan dolayı bölgesel bir sigorta sistemi geliştirmek istenildiğini ve bu şekilde bölgesel bir kriz durumunda krizin yönetimi için gereken koordinasyonun yapılacağını söyledi.

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