Reyisi: Tahran, bölgesel işbirliğine özel önem vermektedir

Cumhurbaşkanı Reyisi, bugün ECO Genel Sekreteri Hosro Nazeri ile yaptığı görüşmede sorunların tanınması ve giderilmesinin Liderler zirvesi öncesinde gerekli olduğunu belirterek, ilişkilerin gelişmesi önündeki tüm engellerin ekonomik münasebetlerin artması için kalkması gerektiğini söyledi.

ECO üyesi ülkelerin her birinin çeşitli alanlarda önemli kapasitelere sahip olduğunu ifade eden Ayetullah Reyisi, bu kapasitelerin harekete geçirilmesi ile bölgenin gelişeceğini söyledi.

İran’ın örgütün faaliyetlerinin daha faal olmasını desteklediğini ifade eden Reyisi, İran’ın bölgesel faaliyetlerin işbirliğinin ECO çerçevesinde yapılmasına önem verdiğini ve desteklediğini söyledi.

15. ECO Liderler Zirvesi Cuma günü Aşkabat’ta düzenlenecektir.

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2012