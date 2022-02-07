2030 yılına kadar Müslüman nüfusu katlanarak büyüyecek

Makalede, “Belki de azınlıkların ve işgücüne inanan yoksulların oy bankacılığı sorunları nedeniyle” deniyor.

Kaynağa göre, Hindistan'ın nüfusu 1947'de 350 milyon civarındayken hızla büyüyerek bugün yaklaşık 1 milyar 400 milyona ulaştı.

Eurasia Review haber sitesi, 'Hindistan'ın nüfusunun 2050 yılına kadar 1.65 milyara ulaşması bekleniyor, bu da Hindistan'ı dünyanın en kalabalık ülkesi yapıyor ve böylece Çin'i geride bırakacak! Bazıları büyüme hızının artık yavaşladığından memnun, ancak gelecekteki problemler önünüze çıktığında bu bir sevinme meselesi mi diye sorulacak. Nüfus patlamasının yarattığı tehdidin ciddiyeti, ülkenin politika yapıcıları tarafından fark edilmiyor ve nüfus patlamasının etkileri, partiler arasındaki siyasi mücadelelerde kaybolmuş gibi görünüyor' yazdı.

Makale, toplum üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip olmaya devam eden nüfus artışıyla nasıl başa çıkılacağına dair net bir strateji bulunmadığını söylüyor.

Eurasia Review haber sitesi,'Pakistan'da dünyanın en yüksek nüfus artış hızlarından birine sahip olması tehlikeli bir durum yaratmıştır.Bu, okulun zayıf eğitimi ve zayıf ekonomisi göz önüne alındığında iç güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor.Pakistan şu anda yılda %2,4'lük bir büyüme oranıyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi, mevcut rakamlara her yıl dört ila beş milyon çocuk ekleniyor, bu da 2030'da nüfusun yaklaşık 300 milyon olacağı anlamına geliyor.Hızla büyüyen nüfusu ve düşük ekonomik büyüme oranıyla Pakistan, korkunç bir durumla karşı karşıya'diye yazdı.

Eurasia Review haber sitesi, 'bu endişe verici koşullar, nüfus artışı kontrol altına alınmadıkça yeterince ele alınamayacak sosyal sorunlar yarattı'yazdı.