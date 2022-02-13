ABD İyi Hareket Film Festivali'nde İran'ı Teneffüz Zili temsil edecek

20. Uluslararası İyi Hareket Film Festivali, yarışma bölümünde yer alan eserlerin listesini yayınladıç Listede İran'dan Teneffüs Zili ödül için diğer filmlerle yarışacak.

Uluslararası İyi Hareket Film Festivali her yıl Salem, Oregon, ABD'de düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Bu uluslararası film festivali, başkalarına ve dünyaya karşı toplumsal ve bireysel sorumluluğu ele alan çalışmaları kutluyor.

Etkinlik 14-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Teneffüs Zili bugüne kadar 77 uluslararası festivalde yarışmış ve 11 uluslararası ödül kazanmıştır.

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