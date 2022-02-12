Dayan, ABD'de En İyi Film ödülünü kazandı

Nuranipur'un yönetmen koltuğunda oturduğu Dayan, IndieFEST Film Ödülleri'nde iki ödül kazandı.

2008'den beri ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen festival, yeni film yapımcılarına daha iyi görülebilecekleri bir alan sağlamayı amaçlıyor.

Nuranipur'un yönettiği ve yapımcılığını Sure Sinema Organizasyonu'nun üstlendiği Dayan, IŞİD'e karşı savaş sırasında sınırın ötesinde aileleriyle asla bir araya gelemeyen yaklaşık 4 bin kadın sığınmacının esaretinin öyküsünü anlatıyor.

11 Şubat'ta düzenlenen festivalin kapanış töreninde, iki onursal diploma ödülü (jüri açısından festivalin ilk on filminden biri olarak seçilen) ve en iyi yönetmen ödülü Behruz Nuraniour'a verildi.

Bu filmin uluslararası dağıtımı, Uluslararası Sure Sinema Organizasyonu Merkezi tarafından yapılmaktadır.

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