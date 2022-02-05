Aşkabat "İran Film Günleri"ne ev sahipliği yapıyor

"İran Film Günleri" başlıklı bu kültürel etkinlik, 3 Şubat Perşembe günü İranlı öğrenciler, öğretim üyeleri ve İran filmlerine ilgi duyan Türkmenlerin katılımıyla başladı.

İran'ın Aşkabat'taki Kültür Müsteşarı Nevid Resuli, seyirciler tarafından memnuniyetle karşılanan İran Film Günleri etkinliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'İran sinemasının tarihi 121 yıl öncesine dayanıyor ve ilk İran filmi 91 yıl önce çekildi' dedi.

İran sinemasının İslam Devrimi'nin zaferinden sonra önemli ölçüde büyüdüğünü dile getiren Resuli, 'İran sinema yapımları dünya yapımlarından daha ahlaklıdır ve bu başarıyı İslam Devrimi'ne borçlu olan filmlerde sağlam fikirlere yer verilmektedir' diye konuştu.

İranlı filmleri ile İranlı yönetmenlerin uluslararası ödüller kazanma başarısına işaret eden Resuli, 'İran sinemasının dünyada aldığı ödüller, filmlerimizin özel bir özelliğini göstermekte ve bu sinemada özel bir kültür ve yeni bir görünüm olduğunu göstermektedir. İran sineması iki Oscar ve diğer uluslararası ödüller aldı ve hepsi İslam Devrimi'nin şanlı zaferinden sonra çekildi' diye ekledi.

8 gün boyunca sürecek İran Film Haftası'nda Süleyman'ın Mülkü ile Deli Yüz adlı filmler seyirci ile buluşacak.

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