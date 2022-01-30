En iyi İtalyan korku filmi ödülünü İran Argon'u kazandı

Böylece bu film, İran sinemasında zombi alt türündeki ilk korku türü ödülünü kazandı. Bu film aynı zamanda İran'daki ilk zombi filmidir.

İran'da bu türün bilinmemesine ve çok az ilgi görmesine rağmen, bu alanda da filmler üretebildiklerini dile getiren filmin yönetmeni Vekili, 'Bu filmde Hollywood örneklerini yerelleştirmeye ve kopyalamaktan kaçınmaya çalıştık ve Kürt diyaloğunu ve yerel mekanları kullandık' dedi.

Bu filmin bu başarıyı yakalamasının bütçe ve imkanlar açısından iyi şartlara sahip Avrupa ve Amerika ülkelerinin filmleri arasında üstün olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Vekili, 'Argon, Senendec'de sınırlı ve bağımsız imkanlarla çekildi ve yerel unsurlar kullanıldı. Bu zor bir işti çünkü Senendec kentindeki mekanların konuya ve çalışma alanına uygun olarak çekilmesi gerekiyordu ve bu sorun işi zorlaştırdı. Bu bağlamda, filmde birden fazla mekan kullanıldı' diye ekledi.

Argon, zombilerle dolu bir şehirde terk edilmiş bir garaja sığınan, bir problemle karşılaşan ve onu çözmeye çalışan birkaç kişinin hikayesidir.

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