16 Oca 2022 11:20
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İngiltere ve Amerika'da "Aparat" gösterilecek

İngiltere ve Amerika'da "Aparat" gösterilecek

Tahran, İRNA- Hasan Necmabadi'nin yazıp yönettiği "Aparat" adlı kısa film, 8. Britanya Dirigo Festivali'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1. Cleveland Çocuk Festivali'nde gösterilecek.

Dirigo Festivali, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci film yapımcılarına ilham vermeyi ve yaratıcılıklarını sergilemeyi amaçlıyor.

Bu festival 26 ve 28 Ocak'ta Bristol'de gerçekleşecek ve İngiltere'nin Weston Üniversitesi'nde düzenlenen ücretsiz ve sınırsız bir festivaldir.

İlk sezonunu gerçekleştirecek Cleveland Çocuk Festivali ise çocuklar için yapılmış filmlere odaklanıyor. Festival 25-27 Şubat tarihlerinde Cleveland, Ohio, ABD'de gerçekleştirilecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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