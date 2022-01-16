İngiltere ve Amerika'da "Aparat" gösterilecek

Dirigo Festivali, dünyanın dört bir yanındaki öğrenci film yapımcılarına ilham vermeyi ve yaratıcılıklarını sergilemeyi amaçlıyor.

Bu festival 26 ve 28 Ocak'ta Bristol'de gerçekleşecek ve İngiltere'nin Weston Üniversitesi'nde düzenlenen ücretsiz ve sınırsız bir festivaldir.

İlk sezonunu gerçekleştirecek Cleveland Çocuk Festivali ise çocuklar için yapılmış filmlere odaklanıyor. Festival 25-27 Şubat tarihlerinde Cleveland, Ohio, ABD'de gerçekleştirilecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish