İranlı yazarın romanı Hollywood'da

Anne Hathaway ve Tomasin McKenzie, Aylin romanının ünlü İran-Ukraynalı yazarı Atusa Müşfik tarafından uyarlanan filmde rol aldı. Film şu anda ABD, New Jersey'de çekiliyor.

Aylin, Müşfik'in 2015 yılında Penguin Yayınları tarafından yayınlanan ilk romanıdır ve Booker Edebiyat Ödülü için kısa listeye girmiştir. Mehdi Musevi, Kavan Beşiri ve Gelare Cemşidi tarafından Farsça'ya çevrilen Aylin, hapishanede çalışan 24 yaşındaki üzgün bir kızın hikayesidir ve 1963'ün soğuk kışında Massachusetts'te başına gelenleri anlatır.

İranlı bir baba ve Hırvat bir anneden dünyaya gelen Atusa Müşfik, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Paris Review dergisi ile 2012 yılından beri işbirliği yapan genç yazar, kısa öykülerinin birçoğunu bu dergide yayınlıyor.

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