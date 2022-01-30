İran filmleri Türkiye film festivalinde gösterime girecek

ROFIFE Festivali, Türkiye'nin Bolu kentinde düzenlenecek. İranlı yönetmen Puriya Pervini'nin yönettiği Sonuç ve Tek Çekim adlı kısa filmler, bu festivale gösterilecek.

Puriya Pervini'nin yönettiği Tek Çekim adlı kısa filmi, bu ay çevrimiçi ekranlarda ilk uluslararası gösterimini yapıyor. Festivalin yarışma bölümü gelecek yıl Nisan ayında yapılacak ve kazananlar açıklanacak.

Bu filmin hikayesi, Bu şartlar altında iyi bir film olmadığını biliyorum ama yine de yapmalıyım anlatıyor.

Bu, Tek Çekim'in ikinci uluslararası görünümü ve Sonuç'un üçüncü uluslararası gösterimidir.Bu ay çevrimiçi ekranlarda uluslararası gösteriminde ilk kez bu festivale katıldı.

Mehrzad Niknam, Babek Perham, Meryem Guderzi, Muhammedrıza Haydari ve Muhammad Mir Ali Ekberi'nin sesiyle bu filmde rol oynadı.