ABD Hawaii Üniversitesi'nde "Aparat" gösterisi

Necmabadi'nin yazıp yönettiği Aparat adlı kısa filmi, dünya gösterimlerinin devamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hawaii Üniversitesi'nde seyirci ile buluşacak.

Hawaii Üniversitesi, 1907'de Hawaii'de "İnsan hayatı tüm ulusların üzerindedir" sloganıyla kuruldu ve şu anda her yıl 17 binden fazla öğrencinin kayıt yaptırdığı bir üniversite olarak dünyada 301. sırada yer alıyor.

12-21 Şubat tarihleri arasında Kids First Festivali ile işbirliği içinde bu üniversitede 25 ülkeden 100 film gösterilecek.

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