İranlı sanatçının kısa filmi Finlandiya Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak

Hayırhah tarafından yazılıp yönetilen ve İran Gençlik Sinema Derneği ile ortak yapımcılığını üstlendiği Company adlı kısa film, ilk uluslararası gösteriminde Tampere Uluslararası Kısa Film Festivali'ne girmeyi başardı.

Bu film, yalnız ve ölmüş yaşlı bir kadın için vasiyet yazmak zorunda kalan bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Tampere Film Festivali dünyanın en iyi beş festivalinden biri ve Akademi Ödülleri, İngiliz Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (BAFTA) ve Avrupa Film Festivali ve Uluslararası Film Yapımcıları Federasyonu tarafından onaylanıyor.

Tampere Uluslararası Film Festivali, Clermont-Ferrand ve Oberhausen Festivali ile birlikte Avrupa'nın en önemli kısa film etkinliklerinden biridir.

Companı adlı kısa filmin uluslararası dağıtımı Beyaz Kısa filmleri dağıtım şitkeri tarafından yapılmaktadır.

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