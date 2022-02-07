ABD, dünyanın en kötü bütçe açığı olduğu ülke

Son 20 yılda ABD hükümetleri, Federal Rezerv'in tam desteğiyle ABD bütçe açığını GSYİH'nın yüzde 130'undan fazlasına çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yakın tarihli bir raporuna göre, mevcut ABD maliye politikası sürdürülemez hale geldi ve bütçe açığı en kötü bütçe açıklarına sahip 10 ülke arasına girdi.

Geçen yıl 2.77 trilyon doları aşan ABD bütçe açığı, Biden yönetimi 2021'in son aylarında Haziran 1982'den bu yana eşi görülmemiş %7'lik ağır bir enflasyonla karşı karşıya kaldı.

ABD borsası, bütçe açığı ve yükselen enflasyonun yanı sıra Ocak 2022'nin ilk ayında büyük banka parasal dalgalanmalarından etkilenerek korona salgınının başlangıcından bu yana en büyük kayıplara tanık oldu.

Endeksler son aylardaki keskin düşüşü bir şekilde dengelese de, genel Nasdaq hisseleri yaklaşık yüzde 9 düşerek Mart 2020'den bu yana en kötü ayını yaşadı ve S & P500 ve Dow Jones endüstriyel ortalaması sırasıyla yüzde 5, yüzde 30 ve yüzde 4 düştü. Nasdaq endeksi Kasım 2021'de zirveye ulaşmıştı.

Dolar zayıflarken, uzmanlar Rusya'nın olası Ukrayna işgalini ve ABD Merkez Bankası'nın daraltıcı para politikasına ilişkin endişeleri Wall Street hisse senetlerindeki nispeten keskin düşüşe bağlıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish