Bahadori Cehromi: ABD’de yönetimlerin değişmesi o ülkenin insanlık ve hukuk dışı tutumunu değiştirmiyor

Bahadori Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Bahadori Cehromi, ‘’ ABD yönetiminin İran milli güreş takımına vize vermemesi bir kez daha ABD yönetimlerindeki değişikliğin o ülkenin insanlık ve hukuk dışı tutumunda değişikliğe sebep olmamaktadır.’’ diye yazdı.

ABD’nin Texas Eyaletinde bir karşılaşma için davet edilen İran Milli Güreş Takımı, 6 güreşçi için vize verilmediğinden dolayı, ziyareti iptal etti.

ABD Güreş Federasyonu, İran Serbest Güreş Takımını o ülkede 12 Şubat tarihinde düzenlenecek dostane bir kaşrılaşma için davet etmişti.

İran Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamda, takımı iki güreşçisi Mecid Dastan ve Kamran Gasempur, Milli Takım Antrenörü İhsan Emini, Olimpiyat Hakemi Mohammad Mosellayi, Takımın Başkanı Hüccet Kerimi ve İran Federasyon Başkanı Alireza Debir’e ABD’lı makamlar tarafından vize verilmediği için ziyaretin iptal edildiği bildirildi.

Daha önce Federasyon Başkanı Debir, bir kişinin vizesinde bile sorun yaşanması durumunda ziyaretin iptal edileceğini bildirmişti.

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2012