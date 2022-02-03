İran Milli Güreş Takımı, ABD’ye gitmeyecek

ABD Güreş Federasyonu, İran Serbest Güreş Takımını o ülkede 12 Şubat tarihinde düzenlenecek dostane bir kaşrılaşma için davet etmişti.

İran Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamda, takımı iki güreşçisi Mecid Dastan ve Kamran Gasempur, Milli Takım Antrenörü İhsan Emini, Olimpiyat Hakemi Mohammad Mosellayi, Takımın Başkanı Hüccet Kerimi ve İran Federasyon Başkanı Alireza Debir’e ABD’lı makamlar tarafından vize verilmediği için ziyaretin iptal edildiği bildirildi.

Daha önce Federasyon Başkanı Debir, bir kişinin vizesinde bile sorun yaşanması durumunda ziyaretin iptal edileceğini bildirmişti.

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2012