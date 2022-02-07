7 Şub 2022 15:59
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News Code: 84639939
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İrancell, MTN Grubu'nun en büyük operatörü oldu

İrancell, MTN Grubu'nun en büyük operatörü oldu

Tahran, İRNA- GLG liderlerinin yıllık toplantısında İrancell Şirketi, MTN Grubu'na ait şirketler arasında kurumsal iletişim altyapısı oluşturmanın yanı sıra risk yönetimi olmak üzere iki bölümde üst sıralarda yer almayı başardı.

İrancell Şirketi, 'en büyük ve en değerli organizasyonel iletişim altyapısını oluşturma" bölümünde, MTN Grubu'na üye şirketler arasında birinciliği ve "Risk yönetimi ve iç kontroller" açısından birinci oldu.

GLG liderlerinin her yıl başında bu iletişim grubunun farklı alanlardaki en iyi şirketlerinin değerlendirildiği ve tanıtıldığı bir toplantı düzenlenmektedir.

Bu yılki toplantıda şirketler, MTN Grubu'nun "Ambition 2025" adlı stratejisine göre değerlendirildi ve değerlendirmenin ilk sıraları belirlendi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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