Yerlileştirme ile 1 milyar 45 milyon Euro döviz tasarrufu sağlandı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının Pazar günkü açıklamasına göre, holding, sanayi ve madencilik alanında ihtiyaç duyulan ürün, teçhizat ve malzemeleri temin etmek için yurt içinde masalar düzenlenmesi, yerli üreticilerin gücünü kullanarak hükümette her türlü bağımlılığı ve kendi kendine yeterliliği kurmak için 'sağduyu ve umut" gündemindeydi.

Ülkenin döviz kaynaklarının kaybını azaltmak ve tasarruf ermek, üretimi artırmak ve daha fazla istihdam yaratmak, hükümette yerli bir inşaat hareketi şeklinde takip edilen ve yürütülen bu uzmanlık masalarının başarıları örnekleri olmuştur.

Şimdiye kadar, 1 milyar 45 milyon Euro'luk döviz kaybını önleyen 11 adet yurtiçinde inşa edilmiş derinleşme tablosu düzenlendi. Bu miktarın 143 milyon Euro'su petrol, doğalgaz ve petrokimya ekipmanları, 118 milyon Euro'su ise telekomünikasyon, elektrik ve elektronikoluşturdu. Ayrıca otomobil ve motosikletlerin döviz tasarrufu 341 milyon Euro, çelik ve bakır sektörünün döviz tasarrufu ise 443 milyon Euro oldu.