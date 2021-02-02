Cehromi: İran, dünyanın uzay alanındaki önemli 5 ülkesi arasında yer alacak

Cehromi yaptığı açıklamada, bu hedefin gerçekleşmesinin uzak bir ihtimal olmadığını belirterek, başarısız fırlatmaların bile eksikliklerin gelişmesine sebep olacağını söyledi.

Uydularla ilgili projelerin devlet ve özel sektörler tarafından yapılmaya çalışıldığını ifade eden Cehromi, gelecek 3 sene zarfında İran’a ait ilk telekomünikasyon uydusunun fırlatılacağıı söyledi.

Uzay temelli 100 mesleğin şekillendiğini ifade eden Cehromi, İran Uzay Kurumu tarafından önemli birkaç projenin uygulandığını Pars 1 uydusu ve Tulu uydusunun bunlarda olduklarını söyledi.

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2012