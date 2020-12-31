31 Ara 2020 13:30
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News Code: 84168629
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General Bageri: İran Savunma Sanayi telekomünniksyon ürünnleri dünya en üst düzey teknolojiye sahiptir

General Bageri: İran Savunma Sanayi telekomünniksyon ürünnleri dünya en üst düzey teknolojiye sahiptir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, İran Savunma Sanayi telekomünikasyon ürünlerinin teknolojik olarak en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Savunma Sanayi Elektronik ve Telekomünikasyon üretim merkezinin açılışında konuşan General Bageri, açılışı yapılan tesiste en kısada en uzun menzilli telsizler ve gelecekte cep telefonu sistemleri ve benzer ürünlerin üretileceğini söyledi.

Tesiste üretilenn ürünlerin en son teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Feneral Bageri, bu tesiste üretilen ürünlerle İran’ın deniz, kara ve hava savaş sistemlerinin entegre şekilde bağlanacağını söyledi.

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