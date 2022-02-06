Bir İranlı, Asya Paten Hokeyi Başkanı olarak seçildi

Böylece Atikaçi, Sabatino Araco'nun kararı ile Asya Paten Hokeyi Başkanlığına atandı.
2004 yılında uluslararası faaliyetlerine başlayan Atikaçi, 2009 yılında Dünya Federasyonu Hakemler Komisyonu üyeliğine seçildi.
7 yıl boyunca Dünya Şamoiyonası'nda hakem olarak çalışan Atikaçi, Dünya Paten Hokeyi final maçında hakemlik yaptı.
Nisan 2017'den bu yana Dünya Paten Federasyonu Teknik Komisyonu üyesidir. Atikaçi, çevrim içi hokey ve buz hokeyi hakemlik kurslarını Hong Kong, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da tamamlamıştır.
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