Dünya Buz Hokeyi Federasyonu'ndan İran'a övgü

Dünya Buz Hokeyi Federasyonu Konseyi üyesi ve Beyaz Rusya Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Yardımcısı Sergey Gontçarov yayınladığı mesajda, İran Buz Hokeyi Federasyonu'nun ilk buz hokeyi turnuvasını düzenlediği için Paten Federasyonu Başkanı ve İran Hokey Pateni Derneği Başkanı'na teşekkür etti.

Mesajın metni şu şekildedir:

'Sayın Behman Muhammed Rızayi ve Sayın Kave Sıdki

Tüm zorluklara rağmen, erkekler ve kadınlar için ilk ulusal buz pateni şampiyonasını başarıyla tamamladığınız ve tam IIHF üyeliği için bir güçlü adım daha attığınız için sizi tebrik ederim.

İran'da böyle bir atmosferde buz pateni geliştirmeye yönelik kararlılığınız ve sıkı çalışmanız sevindirici ve IIHF Uluslararası Turnuvasında İran milli takımlarını görmeyi dört gözle bekliyorum.

Sizi çeşitli IIHF çevrim içi görüşmelerinin katılımcıları arasında görmek de bir zevkti ve umarım yakında buz pateninin gelişimi hakkında konuşmak ve deneyimlerimizi paylaşmak için yüz yüze görüşebiliriz'.

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