Polis Gücü, İranlı yıldızlarıyla Türkiye Hokey Ligi şampiyonu oldu

Kadrosunda sekiz İranlı oyuncu bulunan Türk Gücü takımı, Türkiye Hokey Ligi'nin şampiyonu oldu.

Sasan Hatemi Nejad, Yakub Behrami, Behdad Beyranvend, Rıza Nevruzzade, Rıza Rahimi, Muhsin Behluli, Muhammed Kerimi ve Emir Mehdi Mirzahani bu şampiyonlukta önemli rol oynayan Polis Gücü'nün oyuncuları.

Türk temsilcisinin Avrupa Kulüpler Hokey Ligi'ne katılması planlanıyor.

Avrupa Kulüpler Ligi 11-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve İranlı ve Arjantinli oyuncuların varlığı göz önüne alındığında, Polis Gücü'nün Avrupa Ligi'ni kazanmak için çok büyük fırsatı olduğunu söylenbilir.

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