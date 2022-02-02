Milli buz hokeyi takımı, Türkiye temsilcisine karşı 4 hazırlık maçı yaptı

Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Buz Hokeyi Kupası'na hazırlanan ve bu yolda hazırlık kampında bulunan İran milli buz hokeyi takımı, Ankara'nın Gümüş Patenler Buz Hokey Kulübü ile İranmall Buz Pisti'nde dört hazırlık maçı yaptı.

Millilerimiz bu maçlarda Türk rakibine karşı oynadığı ilk maçında 7-3 mağlup olurken, ikinci maçta iki takım 7-7 berabere kaldı ve üçüncü maçta Millilrimiz Türk ekibini 9-6 mağlup etti.

Son maç dün gece Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, Asya Oyunları Başkanı Peyman Fahri, Ulusal Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu Üyesi Mecid Şayeste, Zehra Nimeti ve Paten Federasyonu yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

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