İran'dan Bağdat havaalanına yapılan roketli saldırıya kınama

Bağdat Havalimanı'na yönelik roketli saldırıyı kınayan Hatipzade, 'Bu tür şüpheli eylemler Irak'ta güvensizlik ve huzursuzluğa neden oluyor ve isyana karşı bir yol sağlıyor' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'ta güvenliğin tesisi ve sürdürülmesini, bu ülkenin kalkınmasını, güvenliğin kapsamlılığını ve Irak'ın entegrasyonunu her zaman desteklediğini kaydeden Hatipzade, Irak hükümetinin istikrarı sağlamadaki eylemlerini savunduğunu ifade etti.

Basında yer alan haberlere göre, 28 Ocak Cuma günü sabah saat 04.30'da Bağdat Havalimanı'nın (Victoria Üssü) askeri bölümüne 6 roket olmak üzere 10 Katyuşa roketi atıldığı duyuruldu.

Roket saldırısının ardından ABD Siram uçaksavar sisteminin etkinleştirilmesine rağmen, üsse atılan 10 adet 107 mm roketten altısının vurulduğu belirtildi.

Bazı kaynaklar, roketatar taşıyan araçta sadece üç roketin vurulduğunu ve üç roketin daha kaldığını açıkladı.

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