Basra-Şelemçe demiryolu hattının uygulanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

32 kilometrelik Şelemçe-Basra demiryolunun önemi ve tamamlanması için hangi kararların alındığı hakkında konuşan Kasımi, 'Bu sabahtan itibaren, Irak Ulaştırma Bakanı ile anlaşmanın imzalanmasına ilişkin görüşmelerimiz başladı. Ancak bugünkü anlaşmanın önemine ilişkin olarak şunu söylemeliyim ki, yaklaşık 20 yıldır Irak ile Basra-Şelemçe demiryolu meselesini hayata geçirmek için sayısız görüşme yaptık ve hatta farklı dönemlerde birçok anlaşmaya varıldı, ancak bir türlü sonuca varılmadı' diye konuştu.

Irak Ulaştırma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü dile getiren Kasımi, 'Yapılan görüşmelerle iki konuda bu anlaşma imzalandı.' diye açıkladı.

Kasımi, 'Bu anlaşmanın iyi yanı, yıllarca süren muhtıra ve müzakerelerin son bulması ve bu anlaşmanın belirli bir zaman çizelgesi olmasıdır. Bu anlaşmanın maddelerinden biri, önümüzdeki ay içinde pratik olarak Irak-İran arasındaki köprüyü hayata geçirmek olacaktır' diye ekledi.

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