Emir Abdullahiyan: İran, iyi, kalıcı ve dayanabilir bir anlaşmaya varmak için kati iradeye sahiptir

İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunda açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, İran’ın müzakere heyetinin ciddi çabası ve İran tarafından sunulan önerilerle ilgili bilgi verdi.

Emir Abdullahiyan, müzakerelerin ambargoların giderilmesi, nükleer taahhütler, garantiler verilmesi ve doğrulama alanlarında açıklamalarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, bugüne kadar İran ve ABD arasında hiç bir direkt görüşme olmadığını belirterek, iki tarafın görüşlerinin gayrı resmi mektuplar ve AB vasıtası ile paylaşıldığını söyledi.

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