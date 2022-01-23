23 Oca 2022 13:38
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İranlı fotbolcu Bayern Leverkusen'de

İranlı fotbolcu Bayern Leverkusen'de

Tahran, IRNA- İran milli takımının forveti Zerdar Azmun , Bayern Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Azmun’un Zenit takımı ile ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermektedir ve Zenit Azmun’u Bayern Leverkusen'e sattı.

Bu oyuncu Leverkusen’de 9 numaralı forma giyecektir.

Bayer Leverkusen, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Leverkusen şehrinde kurulan spor kulübü. Genel olarak futbol takımıyla tanınsa da atletizm ve basketbol gibi branşlarda da aktiftir. 1904 yılında ünlü ilaç firması Bayer tarafından kurulmuştur.

Daha önce, Mehdi Paşazade, Ali Musevi ve Daryuş Yezdani de bu takımda oynamışlardı.

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2012

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