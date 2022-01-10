Seyyadmeniş, Hull City'ye transfer oldu

Türk TRT Spor web sitesi bir haberde, Acun Ilıcalı'nın 27 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Mikha Zeits ile birlikte Championship'te (Premier Lig'den sonra ikinci en prestijli İngiliz futbol ligi) oynayan Hull City'ye İranlı Fenerbahçe futbolcusu Seyyadmeniş'i transfer ettiğini duyurdu.

Habere göre, Türk kulübünün yabancı oyuncu sayısını azaltma planı temelinde kulübün futbol takımının diğer üyeleri için de teklifler var.

TRT Spor haberinde şu ifadelere yer verdi: 'Seyyadmeniş daha önce Anderlecht'e katılma arzusunu açıklamış ve Hall City'den bir teklif aldığını doğrulamıştı. Türkiye Ligi'ne Temmuz 2019'da 753 bin Euro'luk sözleşme ile İstiklal'den transfer olan oyuncu, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 9 gol 4 asist kaydetti'.

Seyyadmeniş son bir buçuk yıldır Ukrayna'da Zorya Luhansk forması giydi ve kulüple yaptığı kredi anlaşmasını tamamladıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü.

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