Rotterdam Film Festivali adayları arasında İran'dan bir kısa film yer aldı

51. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nin aday listesi, En İyi Uzun Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kısa Film olmak üzere üç kategoride açıklandı.

İran ve İngiltere'nin ortak yapımı Nazarbazi, Avusturya ve Almanya'dan Cevap Vermek, Portekiz'den Ortaçağ Adamları, Brezilya'dan İncil Duaları, Almanya'dan Ahır gibi filmlerle Rotterdam Film Festivali'nde En İyi Kısa Film Kaplan Ödülü'nü kazanmak için yarışacak.

Portekiz'den Şafak, Amerika'dan Cam Hayat, İngiltere'den Dünya Güzel Değil mi? ve Fransa ve Tayvan'da üretilen Suç Mahallerinin Yapımı da bu ödül için rekabet edecek.

Tefekküri ayrıca 47. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'ne İki Eksik Yarayla Düşünmek ve Bir Duygusal Günah Gönderdim de katıldı.

Rotterdam Film Festivali, 1972'den beri açık olan ve her yıl bağımsız ve deneysel film yapımına odaklanan yıllık bir film etkinliğidir. Bu film festivalinin 55.'si 26 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte İran sineması adına Dirt Road ve Zalava gösterilecek.

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