General Bageri: İran silahlı kuvvetleri hazırlıklarının zirvesindedir

Sepah News’un haberine göre, General Bageri, Büyük Peygamber 17 tatbikatınınson aşamasında yaptığı açıklamada, bu tatbikatın aha önceden planlandığını fakat Siyonist rejim liderlerinin içi boş tehditleri sonrasında tatbikatın bu dönem gerçekleşmesine sebep olduğunu ve bu tatbikatın şu ana kadar yapılan en başarılı tatbikatlardan olduğunu söyledi.

General Bageri, bu tatbikatta çeşitli füzelerin fakat farklı yollardan bir hedef üzerine ve aynı zamanda ateşlendiğini ve tam dikkatle hedef alındığını ve uzak mesafedeki bu hedefleri başarılı şekilde imha edildiğini söyledi.

Bu tatbikatın İran’ın füze gücünün sadece kısa bir kısmını gösterdiğini ifade eden General Bageri, ‘’ Bir hedefin aynı anda 16 füze ile hedef alınması sadece o hedefin yüzlerce füze ile hedef alınmasının küçük bir bölümüdür ve İran saldırı niyetinde olan düşmanlarını bu şekilde hedef alma yeteneğine sahiptir.’’ İfadesini kullandı.

General Bageri, İran’ın tehditleri kabul etmediğini ve şu an diğer ülkelerle hedefleri doğrultusunda müzakere halinde olduğunu ve bu gibi tehditlere tahammül etmeyeceğini söyledi.

Bageri, bu tatbikatın, Devrim Muhafızlarının Hürmüz Boğazı ve İran’ın güneyinde kara, deniz ve uzay-hava tatbikatının yanında İran silahlı kuvvetlerinin her türlü tehdide anında ve dikkatli şekilde yanıt verebilecek güce sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Büyük Peygamber 17 tatbikatı Pazartesi gününden itibaren Fars Körfezi sahilleri, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan illerinde Devrim Muhafızlarının kara, deniz ve uzay hava güçlerinin katılımıyla düzenlenmektedir.

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2012