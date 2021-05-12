Zarif: Siyonist rejimin cani eylemleri şiddetlenmiştir

Şam'a girdiği sırada açıklamalarda bulunan Zarif, 'Suriye'de olmaktan ve Suriyeli kardeşlerimle görüşmekten çok mutluyum. Çok özel şartlarımız var ve Suriye seçimlerinin arifesinde Suriye'yi ziyaret etmemiz ve bu önemli olay hakkında Suriyeli arkadaşlarımızla konuşmamız gerekiyordu' diye belirtti.

Siyonist rejimin cinayet içeren eylemlerinin Uluslararası Kudüs Günü'nden bu yana şiddetlendiğini ifade eden Zarif, 'Mescid-i Aksa ve işgal altındaki topraklarda benzeri görülmemiş olaylar yaşandı. Gazze'nin bombalanması bölgede çok ciddi koşullar yaratmış ve Suriye, önde gelen Direniş ülkelerinden biri olarak bu konuda çok önemli bir rol oynuyor' diye konuştu.

Zarif, 'Suriye seçimleriyle ilgili görüşmelerimize ve İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetine ve halkına desteğine ek olarak bu görüşmeler, Sayın Beşşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı ile terörle mücadeleyi ve imar çalışmalarını masaya yatırmayı amaçlıyor. Meslektaşım Mikdad ve diğer Suriyeli ve Filistinli arkadaşlar ile işgal altındaki Filistin'deki durum hakkında konuşacağız' diye ekledi.

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