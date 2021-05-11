Kalibaf: İslam ümmeti, Siyonistlerin yaptığı soykırıma karşı durmuştur

İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, cani Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık etme ve insanları öldürme cinayetlerini kınayarak, 'Siyonist rejim insan haklarına saygı göstermiyor ve bu rejimin işlediği cinayetleri her gün görüyoruz' dedi.

'Biz bu türcinayetlere tanık olurken, sorumuz evrensel insan hakları nerede? Uluslararası toplum neden hiçbir şey söylemiyor?' diye soran Kalibaf, 'Ancak Siyonist rejim, İslam ümmetinin bu soykırıma karşı durduğundan emin olmalıdır. Böylesine cani bir rejimle ilişkileri normalleştirmek isteyen gerici ülkelerin liderleri, İslam ümmetinin ve direniş şehitlerinin bu cinayetlere karşı durduğunu ve Allah'ın izniyle kazanacaklarını bilmelidir' diye konuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kız okuluna yönelik meydana gelen terör olayına atıfta bulunan Kalibaf, 'Seyyid el-Şuheda Okulundan çok sayıda kız ve çocuğun şehit olmasına neden olan bu cinayet ve terör eylemini kınıyoruz ve tüm Müslümanlara ve özellikle Afganistan'a ve bu kıymetli şehitlerin şerefli ailelerine başsağlığı diliyoruz' diye ekledi.

8 Mayıs Cumartesi günü saat 16: 30'da, Hazara Şiilerinin eğitim gördüğü Batı Kabil'deki Seyyid el-Şüheda kız okulu kapatılırken kızların üzerine bomba atılması sonucu çoğu kız öğrenci olmak üzere 60 kişi şehit oldu, 151 kişi ise yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

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