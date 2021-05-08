Siyonist rejiminin vahşice yaptığı eylemleri, Filistin halkının dayanışmasını güçlendiriyor

Dünya İslam Dinleri Yakınlaştırma Kurultayı'nın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

'Terörist ve gaspçı Siyonist rejimin paralı askerlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek savunmasız Filistin halkına acımasız saldırısı, bu zalim rejimin caniliğini ve onun İslam ümmetinin birliğine duyduğu öfke ve nefreti gözler önüne sermektedir. Bu eylemler, İsrail rejiminin gayrimeşruluğunu ve özgür insanların kükreyen hareketi karşısında işgalci rejimin zayıflığını bir kez daha dünyaya gösterdi.

Bu saldırganlık eylemini ve tüm uluslararası ve insan hak ve normlarının ihlal eylemini şiddetle kınıyor, terörist İsrail rejimi liderlerinin sayısız siyasi başarısızlıklarını ve iç krizlerini örtbas etme ve Batı hükümetlerini desteğini kazanmak için çabalamalarının boşa çıkacağını vurguluyoruz.

Kuşkusuz bu barbarca eylemler, tüm Filistinli grupların, liderlerin ve halkının Siyonist rejim karşısında bütünlüğü ve birliğini daha kuvvetli hale getirecektir. İslam ülkelerinin tüm hükümetlerini, alimlerini, düşünürlerini ve insan hakları savunucularını, sorumlu uluslararası kuruluş ve kurumları bu suçlar karşısında sorumlu davranmaya ve bu ihlallerin acil eylemle devam etmesini önlemeye çağırıyoruz.

İsrail polisi Ramazan ayının son cumasında Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'i hedef aldı. Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate Polisler ses bombalarıyla saldırdı.



Olaya tepki gösteren Filistinlilere de ses bombaları ve plastik mermilerin hedefi oldu. Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

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