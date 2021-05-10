Irak hükümeti, İran'ın diplomatik misyonlarını korumak için sorumluluklarını yerine getirmelidir

Düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatipzade, 'İran bu saldırıyı şiddetle kınıyor. Irak hükümetinin 1961 Viyana Sözleşmesi kapsamındaki diplomatik misyonları koruma görevlerinde dikkatli olacağını umuyoruz. Dışişleri Bakanlığı da dün gece Irak'ın Tahran Büyükelçiliğine bir protesto notası gönderdi ve Irak hükümetinin bu konudaki görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz' diye belirtti.

Hatipzade, Yahoo News tarafından General Süleymani suikastı ile ilgili yayınlanan raporla ilgili bir başka soruya, 'Şehit Süleymani suikasti davasının takibi yargı, uluslararası forumlar ve Irak hükümeti ile ikili siyasi, hukuki ve güvenlik görüşmelerinde takip edilmektedir. Pek çok rapor bizden saklanmıyor ve raporlar araştırılıyor' diye konuştu.

Afganistan'daki son terör saldırılarına işaret eden Hatipzade, 'Bu saldırılar ve oruç diliyle baskıya uğrayan masum Afgan kadın ve kızlarının hayatını kaybetmesi, bu tekfirci şiddetinin kurbanları, insanların kalplerini ve ruhlarını incitti. Afganistan'ın yasında ortağız. Son bir yıl ve özellikle son haftalarda yaşanan olaylar bizi üzüyor' ifadesine yer verdi.

İran ile UAEK arasındaki anlaşmanın uzatılması olasılığına değinen Hatipzade, 'Irakçı'nın röportajda söylediği şey, parlamento yasasının bağlayıcı olduğu ve İran ile UAEK arasındaki anlaşmanın 21 Mayıs'ta sona ereceğidir. Doğal olarak, bu görüşmeleri sonuçlandırmak için acelemiz olmadığından ve bunların aşınmasına da izin vermediğimizden, Tahran'ın idari talimatlarının tam olarak uygulanmasını engelleyecek herhangi bir tarih istemiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin bir Suudi yetkili tarafından doğrulanması konusuna dikkati çeken Hatipzade, 'Görüşmelerin amacı ikili ve bölgesel meselelerdi. Bu sohbetleri her seviyede memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yeni bir politika değil. Sonuçları beklemeliyiz' açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nda İran'ın Suriye'den Yemen'e savaşçıları naklettiği iddiasına da işaret eden Hatipzade, 'İsimsiz raporlar hakkında yorum yapmayız. İran'ın Yemen'deki varlığı diplomatiktir ve Yemen halkının çektiği acıyı hafifletmek içindir. Yemen krizini çözmenin yolu kesinlikle siyasi ve diplomatiktir. Yemen’in askeri bir çözümü yok. Bunu dört maddelik öçzüm önerimizde belirttik ve yol aynıdır' diye ekledi.

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